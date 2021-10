Lamezia, cinghiali irrompono su via del Progresso e vengono investiti

LAMEZIA TERME Attimi di paura per gli atuomobilsiti in transito questa mattina su viale del Progresso a Lamezia Terme a causa dell’improvviso attraversamento della sede stradale da parte di quattro cinghiali. Gli animali sono stati investiti da alcune auto in transito, che a loro volta hanno riportato danni piuttosto consistenti. Un episodio che ripropone l’emergenza cinghiali in libertà che da mesi sta caratterizzando la Calabria e non solo creando non pochi problemi alla sicurezza e alla incolumità pubblica.