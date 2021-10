Orsomarso: «Lavorare perché i calabresi tornino a fidarsi di politica e istituzioni»

LAMEZIA TERME «La vittoria di Roberto Occhiuto è nell’aria, il distacco con gli avversari sembra netto». Così Fausto Orsomarso commenta a caldo le primissime proiezioni che vedono avanti, e di molto, il candidato alla presidenza della Regione per la colazione di centrodestra.

«Aspettiamo l’esito delle urne – dice ai microfoni de L’altro Corriere Tv -. Il centrodestra unito ha svolto un gran lavoro e siamo pronti a continuare. Primo partito l’astensionismo? In Calabria sembra essere un dato consolidato, il non voto non fa bene».

Il rappresentante di Fdi indica nella situazione post-pandemica e nella campagna elettorale estiva le responsabilità di una «campagna elettorale surreale in cui si è fatta tanta difficoltà a motivare le ragioni del voto. Ma l’astensionismo è un dato che va recuperato e dovremo impegnarci affinché la gente ritorni ad avere fiducia nei partiti e nelle istituzioni. E mi auguro – conclude così i primi commenti a caldo a urne appena aperte – che il mio partito riuscirà ad ottenere risultati importanti»