Salvini: «Grande vittoria, ora dobbiamo parlare al 50% dei calabresi che non ha votato»

LAMEZIA TERME «Una vittoria che va oltre le aspettative e ci da qualche responsabilità in più. Anche perché dobbiamo parlare al 50% e più di calabresi che non ha votato. Si può far festa ma solo per una notte». Matteo Salvini riassume così, nello speciale elezioni de L’altro Corriere Tv, il dato calabrese, con soddisfazione mista alla tensione per recuperare un astensionismo che si mantiene su quote elevatissime. «Si deve lavorare per recuperare il gap tra cittadini e politica e si può fare soltanto concentrandosi per portare a casa risultati sulle infrastrutture, come la statale 106 e le ferrovie che non ci sono, e poi sull’acqua, i rifiuti e il lavoro». Nel panorama nazionale, per il centrodestra non è andata bene. Salvini non lo nega ma si sofferma sulla vittoria in Calabria che «è emozionante per la Lega, perché fino a qualche tempo fa non c’eravamo», questo seppure i dati parziali danno il Carroccio calabrese in calo rispetto al 2020. Per il futuro e per le prossime amministrative, «dovremo muoverci per tempo, per spiegare la nostra idea d’Italia agli elettori», conclude l’ex ministro dell’Interno.