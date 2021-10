Lamezia, ricercato per omicidio in Germania si costituisce ai carabinieri

LAMEZIA TERME Un 36enne, nei cui confronti l’autorità giudiziaria tedesca aveva emesso un mandato di cattura internazionale per un omicidio successivo ad una rapina, si è presentato spontaneamente alla caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme accompagnato dal legale di fiducia, Giancarlo Nicotera.

L’uomo, Fortunato Guagliardi, originario di Lamezia, è accusato di omicidio volontario e rapina aggravata in concorso con un altro uomo, Antonio D’Alessandro, di 34 anni, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Camastra, nell’agrigentino. Il fatto di cui sono accusati è avvenuto nel novembre scorso in Germania.

Guagliardi si trovava in Germania per lavoro. Poi è tornato a Lamezia Terme. Saputo che i carabinieri lo stavano cercando si è presentato spontaneamente per chiarire la sua posizione. Adesso è stato portato nel penitenziario catanzarese di Siano a disposizione dell’autorità giudiziaria.