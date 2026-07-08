Camera di Commercio di Reggio Calabria, 260 mila euro alle imprese: al via i bandi

L’avviso

REGGIO CALABRIA Con l’approvazione da parte della Giunta camerale di quattro bandi di finanziamento ed uno stanziamento complessivo di 260 mila euro, la Camera di commercio di Reggio Calabria punta a sostenere le imprese reggine che vogliono realizzare progetti di digitalizzazione, interventi di riduzione dell’impatto ambientale, iniziative di internazionalizzazione, e a premiare le esperienze imprenditoriali di successo nell’ambito dell’innovazione di prodotto o servizio. Due di queste misure – il Bando “Doppia Transizione” anno 2026 e il Bando “Efficientamento energetico e/o idrico” edizione 2026 – sono state avviate oggi, con la pubblicazione sul sito istituzionale www.rc.camcom.gov.it e rientrano nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 5.0, che vede impegnata Unioncamere nella promozione di un bando nazionale declinato su base territoriale da ciascuna Camera di commercio.Con il Bando “Doppia Transizione” anno 2026, pubblicato in preinformativa, la Camera di commercio di Reggio Calabria destina 150 mila euro per sostenere l’innovazione digitale attraverso la concessione di voucher per l’acquisto di tecnologie e di servizi di consulenza specialistica e formazione avanzata.

I voucher

I voucher sono concessi in regime “de minimis”, a copertura del 70% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di 7 mila euro. È inoltre prevista una premialità di 200 euro, in aggiunta al contributo, per le imprese in possesso del rating di legalità e/o della certificazione della parità di genere. Le imprese possono visionare il bando e la relativa documentazione ed effettuare già da oggi l’inserimento della domanda e degli allegati sulla piattaforma Restart. L’invio telematico della domanda e degli allegati potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 dell’1 settembre e fino alle ore 19:00 del 3 settembre 2026. Il Bando “Efficientamento Energetico e/o Idrico” edizione 2026, per il quale sono destinati 45 mila euro, rappresenta invece una misura cruciale sotto il profilo dell’impatto ambientale e prevede contributi a fondo perduto concessi in regime “de minimis” per interventi strutturali mirati al risparmio di energia e all’ottimizzazione delle risorse idriche. Il Bando è operativo già da oggi – 8 luglio – e le domande possono essere presentate via PEC fino al 30 settembre 2026.

Le parole del presidente Tramontana

“Investire nell’ambiente e nel digitale non è più un’opzione, ma una necessità per le imprese del nostro territorio che vogliono accrescere la loro competitività” – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana. “Con queste prime due misure vogliamo dare un aiuto immediato e tangibile per accompagnare le imprese nel delicato passaggio al modello Transizione 5.0, senza dimenticare che il nostro lavoro di assistenza e supporto alle imprese che vogliono innovare si concretizza anche attraverso i servizi gratuiti erogati dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio e dall’Azienda speciale InFormA. A breve, avvieremo anche il Bando Internazionalizzazione 2026 e il Bando Premi per l’innovazione 2026 a testimonianza dell’impegno costante e continuo della Camera per rispondere alle esigenze delle imprese e per offrire loro sempre nuove opportunità di crescita e sviluppo”.