Italia Viva Cosenza: «La vittoria di Franz Caruso rappresenterebbe un elemento politico importante»

COSENZA «Un passo alla volta ma sempre con impegno convinto e forte passione anche in questa tornata elettorale per il rinnovo di Sindaci e Consigli Comunali, Italia Viva non ha fatto mancare il proprio sostegno ai candidati delle coalizioni di centrosinistra e civiche a trazione riformista della nostra provincia». Lo scrivono in una nota Annamaria Brunetti e Antonio Palermo, Coordinatori Provinciali di Italia Viva. «A scrutini ormai acquisti – si legge – non possiamo non manifestare compiacimento per i risultati elettorali che hanno premiato nostri iscritti, militanti e simpatizzanti. Esprimiamo soddisfazione in particolare per i lusinghieri risultati ottenuti da Maria Anna Anastasio, prima eletta al Consiglio Comunale di Rogliano dove è stato riconfermato il Sindaco uscente, di Sandro Tenuta, già Sindaco, eletto nella lista del neo sindaco di Marano Principato Pino Salerno e Franco Cataldo eletto consigliere comunale a Sangineto».

«Inoltre, rivolgiamo – continua la nota – il nostro più grande in bocca al lupo al Candidato Sindaco del centrosinistra a Cosenza per il ballottaggio ottenuto con un ottimo risultato. L’auspicabile vittoria di Franz Caruso favorirebbe l’ingresso nell’assise comunale della professoressa Antonietta Cozza nostra iscritta di Italia Viva». «La vittoria di Franz Caruso rappresenterebbe, infine, un elemento politico importante nel solco della tradizione socialista e riformista di questa provincia e della nostra regione. L’auspicio è che questa sfida venga ora sostenuta con impegno e passione da tutte le forze progressiste, moderate, civiche e di centrosinistra della città di Cosenza».