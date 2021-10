Lamezia, auto contro un’autocisterna: due feriti. Chiuso lo svincolo in direzione Sud – FOTO

LAMEZIA TERME Un incidente stradale è avvenuto oggi nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 all’altezza di Lamezia Terme. Nello scontro avvenuto sulla rampa di immissione in autostrada, è rimasta coinvolta una Opel Corsa SW con a bordo due cittadini extracomunitari che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno impattato contro un’autocisterna che procedeva sull’altra corsia, in ingresso a Lamezia Terme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini dall’autovettura. Uno di loro è stato trasportato in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso. Intanto si sono registrati disagi per la circolazione sia nei pressi dello svincolo Sud, chiuso al traffico, sia sulla SS18 dove si registrano tuttora rallentamenti. (Gi.Cu.)