Forza Italia Lamezia, Davide Mastroianni aderisce: cresce il gruppo consiliare

LAMEZIA TERME «Forza Italia Lamezia Terme continua il suo percorso di crescita con l’importante adesione di Davide Mastroianni, consigliere provinciale e comunale»: lo comunicano in una nota Salvatore De Biase e Antonio Conte. «La sua scelta di unirsi al progetto politico di Forza Italia – aggiungono i due esponenti azzurri lametini – rafforza ulteriormente il gruppo consiliare, portando nuove energie e competenze al servizio del territorio».

De Biase e Conte, coordinatori cittadini, accolgono con entusiasmo questa adesione: «Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Davide Mastroianni, figura di spessore politico e punto di riferimento per i cittadini. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito e per il consolidamento del gruppo consiliare». Un ringraziamento speciale va al segretario provinciale Marco Polimeni, al deputato Francesco Cannizzaro e al vice segretario regionale Emanuele Ionà «per il loro costante impegno nel rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio calabrese. Il loro contributo è stato fondamentale per sostenere una crescita che sta portando il partito a essere sempre più vicino alle istanze dei cittadini. L’adesione di Mastroianni si inserisce in un contesto di grande entusiasmo, evidenziato dal recente evento calabrese con Antonio Tajani, che ha raccolto oltre 320 adesioni a livello regionale.

De Biase e Conte sottolineano come questa scelta rappresenti un ulteriore passo avanti per Forza Italia a Lamezia: «Davide Mastroianni è un esempio di politica radicata nel territorio e attenta alle esigenze della comunità. La sua presenza darà ancora più forza al nostro progetto politico, rendendo Forza Italia sempre più protagonista a livello locale e regionale».Forza Italia Lamezia conferma il suo ruolo centrale nel panorama politico, con una squadra in costante crescita e un progetto politico solido, capace di guardare con fiducia al futuro della città e dell’intera Calabria».

