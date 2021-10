Estate 2021, Senese: «In poco più di un mese 25 grandi eventi in tutta la regione»

«Ho voluto che passasse un po’ di tempo affinché potessi dare un giudizio più accurato del lavoro fatto dalla Esse Emme Musica per l’estate 2021. Venticinque sono stati gli eventi in Calabria, toccando tutte e cinque le province: da Pallagorio con i concerti di Piero Pelù e Noemi, a Mormanno con Annalisa e The Kolors, passando per Cittanova con Umberto Tozzi e Francesco Renga, e poi ancora Filadelfia con The Kolors, Roseto Capo Spulico con Mario Biondi, il Parco Scolacium con Francesco De Gregori, Francesco Renga e Gianna Nannini, ma il fiore all’occhiello per la regione Calabria è stato senza dubbio il grande Roccella Summer Festival con i suoi undici eventi nello splendido scenario del Teatro al Castello. Lì si sono esibiti nel mese di agosto Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Franco126, Max Pezzali con una doppia data, Gianna Nannini, Mario Biondi». Lo dichiara Maurizio Senese, di Esse Emme Musica.

«Nel mese di settembre per allungare la stagione turistica a Roccella e per la Calabria tutta – prosegue l’impresario – gli ospiti del Roccella Summer Festival sono stati Enrico Brignano, Gazzelle con una doppia data, e il grande evento mondiale di Zucchero Fornaciari. Venticinque eventi in totale, concentrati tutti in un periodo così breve come forse la Calabria, a memoria, non ha mai avuto. Siamo felici di aver dato alla Calabria una promozione culturale, turistica e commerciale con tanta musica e tanti successi. Un ringraziamento va fatto senza dubbio a tutte le persone che lavorano al progetto Esse Emme Musica che sono centinaia di professionisti, spesso dietro le quinte, al sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito e a tutta l’Amministrazione di Roccella che hanno sposato e contribuito al progetto Roccella Summer Festival, a tutti gli sponsor nazionali e regionali che sono la spina dorsale dei grandi eventi della Esse Emme Musica. Per ultimi fatemi ringraziare tutti gli spettatori paganti che hanno veramente sostenuto ogni evento, qualcuno anche con costi importanti: non finirò mai di ringraziarli in maniera particolare – conclude Senese – perché sono i nostri veri sostenitori, senza di loro non riusciremmo a portare i grandi nomi della musica nazionale ed internazionale della nostra amata Calabria».