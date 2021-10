Tarsia, muore la 33enne rimasta ferita nell’incidente sulla 283

TARSIA E’ deceduta la donna rimasta ferita nell’incidente avvenuto ieri sulla Strada provinciale 283 nei pressi di Tarsia. Orlanda Bruno aveva 33 anni ed era in auto con la figlia 12enne e la madre di 55 anni, entrambe rimaste ferite ma fortunatamente fuori pericolo. Ad essere coinvolte nel sinistro sono state due vetture, una Audi A3 e una Ford Kuga che hanno impattato in uno scontro frontale. Inizialmente sono quattro le persone che hanno riportato dei danni fisici e dei traumi a causa dell’incidente e sono subito state affidate alle cure del Suem. Una di queste, la donna che purtroppo non ce l’ha fatta, era stata trasportata in ospedale in elisoccorso. Sul posto erano intervenuti anche due squadre di vigili del fuoco, da Castrovillari e Rende, per estrarre i passeggeri delle auto dalla lamiere. Presenti sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri di San Marco Argentano.