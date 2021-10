Cosenza, Orlandino Greco (Idm): «Al ballottaggio sosteniamo Francesco Caruso»

COSENZA «L’Italia del Meridione in vista del ballottaggio tra i candidati a sindaco della città di Cosenza, che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre, ha ribadito il sostegno a Francesco Caruso. Durante la riunione tenutasi nella segreteria regionale di IdM – si legge in una nota – alla presenza dei membri del comitato federale Orlandino Greco e Eugenio Massa Gallerano, del segretario provinciale Emilio de Bartolo e di Maria Ferraro in qualità di segretario federale Idm Donne, è emersa da parte di tutti la totale fiducia nei confronti del candidato a sindaco, presente all’incontro. Un impegno politico assunto sin dall’inizio che ha visto schierati ben otto candidati appartenenti al movimento, nelle due liste Forza Cosenza e Occhiuto per Caruso, che nel corso dell’incontro hanno confermato non solo la volontà ma anche la determinazione e la convinzione di andare avanti nel cammino intrapreso. Continuità e buon governo nell’amministrare la cosa pubblica – continua la nota – sono stati gli elementi messi in risalto che vedono convergere le azioni in termini di programmazione e progettualità per una città, quella bruzia, che ha raggiunto negli anni standard elevati tanto da conseguire riconoscimenti nazionali e non solo».

«Una scelta consapevole – ha ribadito Greco – che vede IdM in prima linea. Riconosco in Francesco Caruso le qualità di un buon sindaco, con quella voglia di fare politica con passione, competenza e attraverso la partecipazione e la condivisone di idee e progetti. L’ideale del legame al territorio diventa la vera forza trainante». E nella chiusa ha aggiunto: «IdM è un movimento aggregante non aggregato, ecco perché rinnovo l’invito a tutti i militanti e simpatizzanti a sostenere Francesco Caruso al ballottaggio con convinzione».