Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

il rapporto istat

Sviluppo sostenibile, resta il divario tra Nord e Sud

Calabria indietro su povertà, occupazione e digitale

Pubblicato il: 08/07/2026 – 13:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sviluppo sostenibile, resta il divario tra Nord e Sud
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

ROMA Ci sono disparità regionali in Italia anche rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) rispetto alla media nazionale con ambiti di eccellenza e criticità a livello territoriale. Lo conferma l’Istat nell’aggiornamento del Rapporto Sdgs 2026 effettuato a partire da 146 misure statistiche con riferimento all’ultimo anno disponibile. La lettura dei risultati, articolata secondo la tradizionale tassonomia delle “5P” dell’Agenda 2030 (People, prosperity, Planet, Peace e Partnership), evidenzia una geografia articolata. Le aree People e Prosperity confermano il dualismo territoriale a svantaggio del Mezzogiorno; le aree Planet, Peace e Partnership restituiscono invece una polarizzazione più sfumata e, per molte delle misure dell’area ambientale, risultati relativamente più favorevoli per il Mezzogiorno, spiega l’Istat. Nell’area People, il Goal 1 (Povertà zero) presenta la variabilità territoriale più ampia: le regioni del Nord, con l’eccezione della Liguria, sono sopra la media nazionale, mentre nel Mezzogiorno (con l’eccezione di Molise e Basilicata) emergono criticità, in particolare in Campania e Calabria. Nell’area Planet, i Goal 14 (Vita sott’acqua) e 15 (Vita sulla terra) mostrano un andamento più favorevole per il Mezzogiorno rispetto al Nord su tutte le misure, mentre il Goal 12 (Consumo e produzione responsabili) presenta una variabilità contenuta. Differenze più marcate emergono nei Goal 6, 13 e 14, con criticità specifiche legate, tra l’altro, ai servizi idrici e di fognatura in Sicilia (Goal 6), a una maggiore incidenza di popolazione esposta a rischi di frane in Valle d’Aosta e Basilicata (Goal 13) e ai rifiuti marini spiaggiati nel Lazio (Goal 14). Nell’area Prosperity si conferma il divario Nord-Mezzogiorno: quasi tutti i Goal segnalano condizioni più favorevoli al Nord e fragilità più accentuate al Sud, con la sola eccezione del Goal 11 (Città sostenibili).
Nell’area People, il Goal 3 (Salute) mostra invece una distribuzione più bilanciata. I Goal 2 (Fame zero) e 4 (Istruzione) presentano una moderata polarizzazione geografica, più sfumata nel Goal 5 (Parità di genere). Nel Goal 2 si distingue positivamente la Valle d’Aosta; nel Goal 4 la Sicilia sconta un ritardo più accentuato. Nell’area Prosperity le distanze più rilevanti riguardano il Goal 10 (Ridurre le disuguaglianze), dove Campania, Calabria e Sicilia mostrano marcate vulnerabilità nel reddito e nel rischio di povertà, mentre la Provincia autonoma di Bolzano, l’Emilia-Romagna e la Valle d’Aosta evidenziano un rischio di povertà sensibilmente minore rispetto alla media del Paese e minori disuguaglianze nella distribuzione del reddito. Nel Goal 7 (Energia), le Province autonome di Bolzano e Trento e la Valle d’Aosta si distinguono positivamente per un maggiore orientamento verso le fonti energetiche rinnovabili; nel Goal 8 i divari più accentuati interessano Calabria e Sicilia, a causa di marcate fragilità occupazionali. Nell’area Peace e Partnership, il Goal 16 (Peace) mostra valori regionali vicini alla media del Paese, invece il Goal 17 (Partnership) registra eterogeneità più marcate, con ritardi nel Mezzogiorno, soprattutto in Calabria, nell’uso quotidiano e avanzato di Internet. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
rapporto istat calabria
rapporto istat sviluppo sostenibile
rapporto sdgs 2026
sviluppo sostenibile calabria
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x