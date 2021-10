Emergenza rifiuti a Reggio, vertice in Prefettura

REGGIO CALABRIA «Si è riunito nella Prefettura di Reggio Calabria il tavolo operativo convocato per fare il punto della situazione della raccolta dei rifiuti in città in seguito alla sospensiva pronunciata dal Tar del bando di assegnazione del servizio fino all’udienza del prossimo 15 dicembre. Sospensiva che ha determinato uno scenario di grave criticità per il servizio di igiene urbana della città, prefigurando il rischio che il servizio stesso resti senza una società di gestione». Lo riferisce una nota del Comune di Reggio Calabria.

«Nel corso dell’incontro, presieduto dal prefetto Massimo Mariani e a cui hanno preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, la presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale, Natina Pratticò, ed il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, essendo l’Azienda Avr in regime di controllo giudiziario – si aggiunge nel comunicato – è stato illustrato lo stato generale della vicenda, con riferimento in particolare alla procedura inerente il cambio di società che dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti. Sono state inoltre evidenziate le criticità legate all’attuale fase e nel contempo sono state illustrate le iniziative condivise che tutte le parti intendono adottare per fronteggiare nel migliore dei modi tale situazione. In questo contesto le parti hanno comunque già valutato diverse ipotesi finalizzate a garantire il servizio di igiene urbana in città».

«Il tavolo, infine, come rimarcato nel corso dei lavori – conclude la nota – si aggiornerà nei prossimi giorni anche alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato in seguito al ricorso cautelare avanzato dall’Amministrazione comunale».