Green pass, Commissione Garanzia: «Revocare gli scioperi»

TRIESTE La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20 ottobre dandone comunicazione entro cinque giorni. La stessa Commissione ha inviato una nota al Ministro dell’Interno in cui si esprime «particolare preoccupazione in merito agli scioperi per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti».

In una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti delle Camere, alle organizzazioni sindacali, a numerosi ministeri e ad altre organizzazioni, il presidente della Commissione, Giuseppe Santoro Passarelli, sottolinea il «mancato rispetto del termine di preavviso e il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva nel proclamare le astensioni dal lavoro». La Commissione segnala che, «in seguito alla eventuale apertura della procedura di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere».