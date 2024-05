Sanità, Occhiuto firma il Dca: saranno assunti 219 oss e 165 autisti emergenza-urgenza

il via libera

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario regionale calabrese, ha firmato un decreto che dà il via libera ai piani del fabbisogno e ai piani assunzionali delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere per l’anno 2024. Grazie al Dca licenziato nella serata di oggi, saranno assunte 219 unità di personale di operatori socio sanitari. Per rafforzare la rete dell’emergenza urgenza, le postazioni avanzate medicalizzate e i presidi h12, saranno assunti, inoltre, 165 nuovi autisti. Vengono stanziati, infine, 26,5 milioni di euro, suddivisi attraverso un budget previsionale tra le Asp e le Ao, per assumere ulteriori figure, che le Aziende dovranno identificare, necessarie al funzionamento delle strutture.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato