Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 2:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

amministrative 2026

Comunali a Castrovillari, Anna De Gaio in testa. Verso il ballottaggio con Ballo

La candidata del centrodestra supera il 42% e guida la corsa, Donadio al 27,9%

Pubblicato il: 26/05/2026 – 2:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Comunali a Castrovillari, Anna De Gaio in testa. Verso il ballottaggio con Ballo
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

CASTROVILLARI Quando sono state scrutinate 15 sezioni su 22, a Castrovillari, il centro più popoloso tra i 22 comuni del Cosentino chiamati al voto amministrativo, è ancora Anna De Gaio a guidare la corsa verso Palazzo di Città con il 42,24%.
La candidata sostenuta dall’intero centrodestra unito stacca al momento gli altri sfidanti, ma senza raggiungere la soglia necessaria per chiudere la partita al primo turno. Tutto lascia dunque pensare a un possibile ballottaggio, previsto per il 7 e 8 giugno, in una delle due sole città della provincia di Cosenza – insieme a San Giovanni in Fiore – dove il doppio turno è previsto per legge.
Dietro De Gaio si attesta Ernesto Bello, candidato dell’area progressista sostenuto dal Partito Democratico, da “Democratici per Castrovillari” e “Progressisti per Castrovillari”, fermo al 28,09%, tallonata da Luca Donadio, espressione del Polo Civico e appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle attraverso la lista “Piazza in Movimento”, con il 27,90%.
Chiude il quadro Eugenio Salerno, sostenuto dalla lista “Futuro Castrovillari” e vicino all’area politica di Roberto Vannacci, con il 1,77%.
L’affluenza definitiva si è fermata al 61,53% degli aventi diritto, in lieve calo rispetto al 62,54% della precedente tornata amministrativa.
La candidatura di Anna De Gaio ha rappresentato la sintesi del centrodestra locale, riuscito a presentarsi compatto con sei liste: “Azione Cittadina”, “Forza Italia-Ppe”, “Fratelli d’Italia”, “Insieme per Castrovillari”, “La Castrovillari che Vuoi” e “Noi Moderati-Ppe – Libertà è Democrazia”.
Sul fronte opposto, il centrosinistra tradizionale ha puntato su Ernesto Bello, sostenuto dal Pd e da due liste civiche di area progressista. Bello ha condotto una campagna centrata sui temi dei servizi, del rilancio urbano e delle politiche sociali, cercando di intercettare il consenso moderato e quello dell’elettorato storico del centrosinistra cittadino.
Determinante nella competizione si sta rivelando anche il risultato di Luca Donadio, avvocato e volto del civismo locale, che con il suo “Polo Civico” ha costruito una proposta alternativa ai due schieramenti tradizionali. Donadio ha potuto contare su sei liste – “Onda Civica”, “Pace Salute Lavoro”, “Patto per Cv”, “Piazza in Movimento”, “Solidarietà e Partecipazione” e “Uniti Civicamente”.
Più marginale, almeno secondo le proiezioni, la candidatura di Eugenio Salerno, ex esponente della Lega e oggi riferimento locale dell’area vicina a Roberto Vannacci. La sua corsa è sostenuta dalla lista “Futuro Castrovillari”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
anna de gaio
elezioni castrovillari 2026
Ernesto Bello
luca donadio
proiezioni castrovillari
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x