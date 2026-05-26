San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio avanti nelle proiezioni. Sarà ballottaggio con Barile

amministrative 2026

SAN GIOVANNI IN FIORE Alle elezioni comunali di San Giovanni in Fiore, uno dei centri più importanti della provincia di Cosenza, la corsa alla carica di sindaco vede al momento in vantaggio Marco Ambrogio, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

Quando sono state scrutinate ufficialmente 20 sezioni su 24, Ambrogio è attestato attorno al 45,73% delle preferenze. Più staccati gli altri candidati: Antonio Barile è al 26,44%, mentre Luigi Candelise si ferma al 20,37%. Più indietro Giuseppe “Pino” Belcastro con il 7,47%. Sarà dunque ballottaggio.

L’affluenza definitiva nel centro florense si è attestata al 55,78%, leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale quando aveva votato il 56,50% degli aventi diritto.

Marco Ambrogio, assessore uscente e marito dell’ex sindaco di San Giovanni in Fiore e attuale presidente della Provincia Rosaria Succurro, si è presentato alla guida di una vasta coalizione civica e di centrodestra composta da ben dieci liste: “Ambrogio Sindaco”, “Continuiamo”, “Forza Italia-Ppe”, “Futura”, “Impegno Civico”, “La Sila nel Cuore”, “Noi Moderati-Ppe”, “Per Rosaria”, “San Giovanni Capitale” e “Valore Florense”.

Antonio Barile, già sindaco circa quindici anni fa e sostenuto dalla lista civica “Barile Sindaco”. Pur provenendo anch’egli da un’area moderata e di centrodestra, Barile ha cercato di proporsi come alternativa civica all’attuale gruppo dirigente cittadino, raccogliendo consensi soprattutto tra gli elettori più critici verso l’amministrazione uscente.

Luigi Candelise, 35 anni, guida escursionistica e imprenditore turistico, è il candidato del centrosinistra ufficiale. La sua candidatura è stata sostenuta dal Partito Democratico insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista e dal collettivo civico “Spontaneamente”, con una convergenza politica che ha coinvolto anche il Movimento 5 Stelle pur senza la presenza del simbolo.

Giuseppe Belcastro, ex sindaco della città dal 2015 al 2020, sostenuto dal “Comitato 18 Gennaio S.g.f.”. Figura storicamente vicina al centrosinistra e con un lungo passato sindacale e politico nell’area democratica, Belcastro aveva ottenuto anche il sostegno pubblico dell’ex sindaca Fratto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato