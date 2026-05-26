Palmi al voto, Giovanni Calabria è il nuovo sindaco

amministrative 2026

PALMI Giovanni Calabria è il nuovo sindaco di Palmi. Quando sono state scrutinate tutte e 20 le sezioni Calabria, sostenuto da 4 liste, è arrivato al 58,03% dei voti. Il suo sfidante, l’avvocato Francesco Cardone, uscente presidente del Consiglio comunale, sostenuto da 3 liste, ha ottenuto il 41,97%. Palmi è uno dei cinque Comuni della Calabria oltre i 15mila abitanti chiamati al voto in questa tornata elettorale. A Palmi l’affluenza complessiva è stata del 61,88%. Quando mancavano ancora i dati ufficiali di 6 sezioni, il neosindaco esulta sui social: « Cari cittadini di Palmi, desidero ringraziarvi per la fiducia. Questa sera l’emozione è forte, ma da domani tutti concentrati sull’obiettivo principale del nostro mandato: rendere Palmi una città migliore. Grazie ancora a tutti, vi voglio bene».

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