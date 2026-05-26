Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 1:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

amministrative 2026

Palmi al voto, Giovanni Calabria è il nuovo sindaco

Sostenuto da 4 liste, ha battuto il suo competitor Francesco Cardone con il 58,03%. Affluenza al 61,88%

Pubblicato il: 26/05/2026 – 1:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Palmi al voto, Giovanni Calabria è il nuovo sindaco
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

PALMI Giovanni Calabria è il nuovo sindaco di Palmi. Quando sono state scrutinate tutte e 20 le sezioni Calabria, sostenuto da 4 liste, è arrivato al 58,03% dei voti. Il suo sfidante, l’avvocato Francesco Cardone, uscente presidente del Consiglio comunale, sostenuto da 3 liste, ha ottenuto il 41,97%. Palmi è uno dei cinque Comuni della Calabria oltre i 15mila abitanti chiamati al voto in questa tornata elettorale. A Palmi l’affluenza complessiva è stata del 61,88%. Quando mancavano ancora i dati ufficiali di 6 sezioni, il neosindaco esulta sui social: « Cari cittadini di Palmi, desidero ringraziarvi per la fiducia. Questa sera l’emozione è forte, ma da domani tutti concentrati sull’obiettivo principale del nostro mandato: rendere Palmi una città migliore. Grazie ancora a tutti, vi voglio bene».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
amministrative palmi
Cardone
elezioni palmi
giovanni calabria
Palmi
Rilevanti
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x