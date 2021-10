Green pass in piazza a Cosenza con motto nazista. «Non sapevamo cosa significasse»

COSENZA Alcune decine di persone si sono ritrovate nel pomeriggio di oggi, dopo un tam tam sui social, nelll’isola pedonale di Cosenza per manifestare contro l’adozione del green pass sui luoghi di lavoro. I manifestanti, alcuni con addosso abiti di monaco o di prete, hanno preparato dei manifesti e dei cartelli riportanti frasi come “Fino a che tutti non sono liberi nessuno è libero” oppure “Dio è con noi”, scritto anche in tedesco, “Gott mit uns”, come sulle fibbie dei soldati nazisti. I manifestanti, a questa osservazione, hanno detto di non conoscere la provenienza del motto. La manifestazione si è svolta senza alcun disordine.