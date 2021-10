Il Comandante della Legione Carabinieri Calabria in visita al Comando provinciale di Cosenza

COSENZA Il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, il Generale di Brigata Pietro Francesco Salsano, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, dove alla presenza del Comandante Provinciale, Agatino Saverio Spoto, ha incontrato il personale della sede, i Comandanti di Compagnia e rappresentanze dei Reparti Speciali, della Rappresentanza di base e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Molti i temi affrontati durante l’incontro con particolare riferimento ai servizi di prossimità ed al contrasto alla criminalità organizzata. Nel corso della visita, il Generale Salsano ha, inoltre incontrato le autorità locali ed in particolare il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, il Presidente del Tribunale di Cosenza, Maria Luisa Mingrone, il Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo e il Questore di Cosenza, Giovanna Petrocca insieme al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Danilo Nastasi. Al termine degli incontri, il Generale Salsano, accompagnato dal Comandante Provinciale di Cosenza, si è recato in visita al neo istituito Reparto Territoriale di Corigliano – Rossano dove ha incontrato il Comandante, il Tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, ed il personale dipendente. Nella giornata di domani, invece, è previsto l’incontro con i Carabinieri della neo istituita Compagnia di Cassano all’Jonio.