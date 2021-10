Cosenza, la telecronaca di Dazn “accende” il ballottaggio

COSENZA In tempi in cui dovrebbe regnare il silenzio elettorale, il “caso” è sollevato da Dazn, la tv che detiene i diritti, tra gli altri, delle partite di Serie B. È accaduto allora che nel corso della telecronaca Cosenza-Frosinone, il telecronista Giorgio Basile abbia citato il candidato del centrodestra, Francesco Caruso, nel ricordare che in città da domattina si apriranno le urne per il turno di ballottaggio.

«Francesco Caruso ha promesso la copertura del San Vito-Marulla e l’eliminazione della pista d’atletica. Se ne sono sentite tante promesse di questo tipo in tutta Italia, speriamo che questa volta si vero», ha detto il telecronista al settimo minuto del secondo tempo.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate, soprattutto nella parte avversa al candidato a sindaco citato su Dazn.

«Registro con rammarico l’ennesimo maldestro tentativo di inquinare la competizione elettorale», ha dichiarato a sua volta Franz Caruso, competitor di centrosinistra in questa fase di ballottaggio per le amministrative di Cosenza. Secondo Caruso, Basile ha «violato il silenzio elettorale imposto dalla legge con una palese sponsorizzazione del candidato del centrodestra. La forzatura di oggi comporta un grave danno e turbamento al corretto svolgimento della competizione che mi costringe a rivolgermi alle autorità competenti per segnalare una violazione a danno di una campagna elettorale portata avanti nella massima serenità e lealtà».

