Vibo, ferito in un agguato imputato di Rinascita Scott

VIBO VALENTIA Agguato a Vibo Valentia nella notte tra sabato e domenica. Un uomo di 32 anni, Domenico Catania, è stato ferito, centrato da un colpo di pistola al torace in piazza Morelli, nei pressi di un locale notturno, in seguito a una lite scoppiata per futili morivi. Il 32enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Jazzolino. È stato operato nel nosocomio vibonese. Le sue condizioni restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sui fatti indagano i carabinieri che sarebbero già riusciti a individuare l’autore del ferimento. Coordina le indagini il procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Il giovane ferito è imputato nel processo Rinascita Scott per un tentato omicidio in concorso. I militari dell’Arma avrebbero già ascoltato diversi testimoni già ascoltati e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate nell’area.