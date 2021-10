Capitale cultura 2024, Magorno: «Segre presidente del comitato a sostegno di Diamante»

DIAMANTE «Questa mattina la Città di #Diamante ha trasmesso questa mattina al segretariato generale del Ministero della cultura il dossier di candidatura per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024». Lo afferma, in una nota, il senatore di Italia viva, Ernesto Magorno. «Sono veramente orgoglioso – aggiunge – che la senatrice Segre abbia accettato con entusiasmo l’invito a essere presidente onoraria del Comitato che supporta la candidatura, essendo tra l’altro già cittadina onoraria di Diamante». «La sua Storia dà senso a quei valori che hanno ispirato il dossier – conclude Magorno – rafforza il messaggio dell’accoglienza, del dialogo tra i popoli e della tolleranza religiosa che sono una delle emergenze del nostro tempo».