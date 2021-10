“Corrieri” della droga minorenni nel Soveratese, chiesto il processo per 28 persone

CATANZARO Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto e detenzione di armi clandestine, danneggiamento. Sono questi i reati che, a vario titolo, la Dda di Catanzaro, contesta ai 28 imputati, implicati nell’inchiesta denominata “The keys”, per i quali ha chiesto il rinvio a giudizio. Il gip Francesco Vittorio Rinaldi ha fissato per il 3 dicembre prossimo l’inizio dell’udienza preliminare.

L’indagine è incentrata su un incentrata su un grosso traffico di droga tra Soverato, Guardavalle, Montepaone, Davoli e Catanzaro.

Secondo l’accusa alcuni degli indagati avevano collegamenti con i vertici della cosca Gallace di Soverato. Il ruolo di “corriere” veniva spesso affidato a insospettabili minorenni che avevano il compito di trasportare lo stupefacente nel soveratese per distribuirlo ai pusher attivi nelle locali piazze di spaccio. Molto spesso, hanno rilevato gli investigatori, gli indagati facevano ricorso a metodi di pagamento elettronico per eludere le indagini e anche per contrastare le restrizioni dettate dalle regole anti-covid.

Il nome dell’indagine condotta dai carabinieri di Soverato nasce dal fatto che che i vertici della cosca, appartenenti al clan Gallace di Guardavalle, detenessero le chiavi dei depositi di droga che si trovavano in case disabitate all’interno del paese. Chiavi che non venivano cedute a nessuno per evitare che cadessero in mani sbagliate e che i depositi venissero scoperti.

Gli imputati

ANDREACCHIO Davide;

AZZOLINO Sebastiano;

CAMPAGNA Raffaele;

CAMPAGNA Salvatore;

COLUBRIALE Rocco;

COSENTINO Francesco;

CUOCI Shara;

GAGLIARDI Angelo;

GAGLIARDI Cosimo;

GAGLIARDI Raffaella;

GERACITANO Domenico;

GUIDO Mattia;

LO PICCOLO Anthony;

LO PICCOLO Giulio;

MARTELLO Alessandro;

MAUGERI Marco;

MENNITI Gianluca;

MIRARCHI Salvo Gregorio;

MIRARCHI Saverio;

ORIGLIA Luigi;

RANIERI Giuseppe;

REI Marco;

RIITANO Giuseppe;

ROMEO Fabio;

RUSSO Giuseppe Francesco;

USSIA Marco;

VOCI Nicola;

VOCI Vincenzo.

Il collegio difensivo

Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenzo Cicino, Giovanni Merante, Vittorio Ranieri, Franco e Gregorio Tino, Francesco Maida, Nicola Tavano, Renzo Andricciola, Salvatore Staiano, Vincenzo Varano, Antonio Vitale, Domenico Anania, Sannia Marino, Sergio Callipari, Maria Sabrina Apollinaro. (a.truzzolillo@corrierecal.it)