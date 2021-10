Da Berlusconi a Fontana passando per il Duomo, la spedizione milanese di Occhiuto

Da Silvio Berlusconi ad Attilio Fontana passando per il Duomo con un giubbotto pesante che ispira la citazione del leggendario “Noio vulevan savuar” di Totò e Peppino De Filippo. È intensa la “spedizione” del neo presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Milano, a caccia di consigli, relazioni, dirigenti e forse anche di assessori. Lontano dagli affanni calabresi, e magari anche da delusioni forse inattese come la sconfitta del centrodestra nella “sua” Cosenza a nemmeno due settimane dal trionfo delle Regionali, e in vista dei prossimi delicati step con i leader nazionali della coalizione per concludere il cerchio sulla Giunta, Roberto Occhiuto intensifica contatti e rapporti che potranno essere utili in prospettiva. Intanto, tappa obbligata da leader massimo di Forza Italia, Silvio Berlusconi: sulla sua pagina facebook Occhiuto posta una sua foto con il Cavaliere, «sempre un onore incontrare il presidente», scrive aggiungendo un post scriptum, «non vede l’ora di venirci a trovare in Calabria». In precedenza, Occhiuto ha incontrato anche il collega governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Con lui – rileva il neo presidente della Regione Calabria – un confronto positivo e proficuo. Per me sarà importante avere una collaborazione strutturale e continuativa con tutti i governatori, e in particolare con coloro che hanno la fortuna e il merito di guidare le Regioni locomotiva del nostro Paese. Anche grazie ai consigli di chi amministra con successo da anni la cosa pubblica potremo far ripartire la Calabria e cogliere a pieno tutte le opportunità che i prossimi anni, con le risorse europee del Pnrr, ci metteranno a disposizione». Davanti alla sede della Regione Lombardia, ieri, Occhiuto anche fatto registrare un video dicendo che «tutti mi chiedono degli assessori e della Giunta regionale, io invece sono più impegnato a cercare i dirigenti, quelli che dovranno aiutarmi, anche non da dirigenti, ad affrontare i problemi e a cercare soluzioni. Sono a Milano perché ci sono tanti calabresi straordinari che lavorano in altre amministrazioni, che hanno dimostrato di essere bravi, alcuni di loro li sto incontrando per chiedergli di venire in Calabria, dare una mano a questa nuova squadra per dimostrare che c’è una Calabria che l’Italia non si aspetta e che non si aspettano nemmeno a Milano». In mezzo a tutto questo, la tappa al Duomo, immortalata su facebook da Licia Ronzulli, una dei big di Forza Italia, che la mette sull’ironico citando “Totò, Peppino e la Malafemmina”: «”Noio vulevan savuar”… Sì, la spedizione nella “lontana” Milano del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto continua… (che ha messo un giubbotto imbottito pensando di trovare la neve)».