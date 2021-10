Cosenza, Franz Caruso: «I tempi per l’insediamento del Consiglio comunale mi preoccupano»

COSENZA Il primo giorno da sindaco della città brutia per Franz Caruso è stato «un giorno normale» con qualche novità inaspettata e non proprio positiva. Il neoeletto in un’intervista a Buongiorno Regione racconta le sue idee per una Cosenza diversa, governata da un’amministrazione che sia in «netta discontinuità con l’operato della precedente» e rivela le sue prime preoccupazioni, derivanti da alcune novità apprese subito dopo l’elezione. «Non sono ancora andato al Comune – ha dichiarato Caruso negli studi Rai – la proclamazione del sindaco è prevista per questa settimana, se non ci saranno problemi nei conteggi molto probabilmente si farà il 23, ma ho già avuto delle informazioni che sono molto poco rassicuranti». Se a breve, infatti, i nuovi eletti si insedieranno al Palazzo dei Bruti, dall’altra parte l’amministrazione di Mario Occhiuto deve ancora chiudere due operazioni importanti, secondo quanto racconta lo stesso neosindaco. «Bisogna ancora approvare – afferma Caruso – il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2021, quest’ultimo ha come scadenza il 30 novembre, dunque il tempo non è molto». Azioni da compiere in fretta, affinché la nuova macchina governativa non erediti ritardi o disagi nella futura gestione dei pagamenti, di lavoratori, imprese e fornitori. Una situazione calda da risolvere a stretto giro e che riguarda in primis l’attività del Consiglio comunale, che «finché non sarà insediato ufficialmente, non potrà lavorare paralizzando così la macchina amministrativa». Riguardo alle tempistiche per l’insediamento del Consiglio non traspare molta fiducia tra le parole del primo cittadino: «So che sono stati calendarizzati dei lavori da parte della commissione elettorale, e che l’ultima riunione è prevista per il 12 novembre, tempi troppo lunghi per garantire l’approvazione del bilancio preventivo entro la scadenza». Un esordio impegnativo, dunque, quello di Franz Caruso che comincia con dei primi obiettivi da raggiungere in fretta e con la consapevolezza di voler rappresentare un nuovo paradigma politico per il comune di Cosenza. «Ci tengo a cambiare il rapporto con la città – ha concluso il neoeletto – da cittadino ho riscontrato un distacco del palazzo dai bisogni comuni. Io intendo in altro modo l’amministrazione, voglio stare in mezzo ai cittadini. A Cosenza vivono 8000 poveri e 2000 famiglie in stato di indigenza, bisogna dare una risposta a queste problematiche creando benessere diffuso e contesti inclusivi in cui i fragili, come malati, anziani e bambini, possano ricevere l’assistenza necessaria».