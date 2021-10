Tragico incidente nel Cosentino, muore 15enne investito dal fuoristrada dello zio

COSENZA Non ce l’ha fatta il quindicenne morto in seguito ad uno scontro frontale contro il fuoristrada dello zio. Il giovane si trovava alla guida del motorino quando ha incrociato il veicolo che procedeva nella direzione opposta in prossimità di una semicurva. L’impatto, come riporta Gazzetta del Sud, sarebbe avvenuto sulla strada comunale che dalla frazione di Fravitta porta a contrada San Nicola nel comune di San Sosti. Soccorsi immediati da parte del 118 e dell’Arma dei carabinieri ancora sul posto per provare ad accertare le cause dell’accaduto. Il conducente, zio della vittima, è ancora in stato di shock.

Per salvare il giovane è stato allertato il velivolo del pronto soccorso che lo ha trasportato a Cosenza dove qualche ora dopo si è spento.