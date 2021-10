A Bova l’annullo filatelico e la cartolina dedicata ai piccoli comuni

REGGIO CALABRIA Bova, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria, è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Calabria per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l’evento, che si svolgerà il prossimo 23 ottobre in occasione della manifestazione culturale “Sulle orme di Dante…a riveder le stelle”, alla presenza del sindaco Santo Casile e di alcuni rappresentanti aziendali, sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina, disponibili dalle 16 alle 19 presso la biblioteca comunale di via IV Novembre. L’iniziativa di Bova è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.