Investe con l’auto un 92enne e fugge, indagine in corso a Reggio Calabria

il caso

REGGIO CALABRIA Un incidente si è verificato oggi a Reggio Calabria, quando un automobilista ha investito un pedone di 92 anni all’incrocio tra via Campanella e via degli Ottimati, per poi darsi alla fuga. L’anziano è stato prima soccorso da alcuni passanti e subito dopo dalla Polizia Locale e dai sanitari del 118. L’anziano è stato trasportato in ospedale. Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente dell’automobile. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, che si trovano nella zona. La Polizia ha invitato il responsabile dell’incidente, per attenuare la propria posizione giudiziaria, a presentarsi spontaneamente presso il Comando di viale Aldo Moro.

