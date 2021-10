Al via il processo Bergamini. In aula Isabella Internò – VIDEO

COSENZA E’ iniziato in Corte d’Assise a Cosenza, il processo per la morte di Denis Bergamini. Si arriva alla conclusione della terza inchiesta aperta sulla morte del calciatore a opera del magistrato Eugenio Facciolla, quando era ancora procuratore capo a Castrovillari. Unica indagata la ex fidanzata Isabella Internò, accusata di essere responsabile, in concorso con ignoti, dell’omicidio del calciatore. Accusa che lei ha sempre rigettato. La Internò oggi è presente in aula.

L’arrivo degli avvocati

Alle nove arriva puntuale in aula l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini: Finalmente inizia il processo. Abbiamo atteso 32 anni questo momento. Donata ancora non sta bene mentre è presente il nipote Denis». «Non mi aspetto nulla, oggi sarà un’udienza tecnica ma in processi come questi sono possibili i colpi di scena”. L’avvocato Pugliese, difensore di Isabella Internò, non rilascia dichiarazioni e entra dritto in aula. Pochi istanti dopo arriva Denis Dalle Vacche, nipote di Bergamini. «Finalmente siamo qui, si tratta di un omicidio e vi pregherei di evitare di utilizzare il temine suicidio. Denis è stato ucciso». A breve inizierà l’udienza