Allerta rossa su Reggio Calabria, Falcomatà proroga la chiusura delle scuole – VIDEO

REGGIO CALABRIA Prorogata di altre 24 ore l’allerta meteo nella zona cittadina. Di conseguenza, il sindaco Giuseppe Falcomatà firma in diretta facebook l’ordinanza con la quale proroga a sua volta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il transito sul lungomare per tutelare dall’eventuale pericolo di «caduta rami o comunque di danni legati al maltempo».

Già questo 25 ottobre la giornata è stata interessata dagli episodi climatici avversi, ma – secondo il primo cittadino – «non si sono registrati tantissimi danni o comunque irreparabili», frutto anche del «lavoro fatto nelle scorse settimane». Falcomatà ringrazia quindi l’Ufficio tecnico del Comune, la polizia municipale, la protezione civile e la società partecipata “Castore” dopo aver elencato gli interventi di queste ore tra cui il ripristino del semaforo del quartiere Pellaro e i «doverosi interventi sull’illuminazione pubblica».

«La notizia di queste ore è che non si è allagato il sottopasso di San Leo» dice sorridendo il primo cittadino. L’allerta rossa si protrarrà comunque per le prossime 24 ore e per questo, il provvedimento firmato in diretta, si è reso necessario «nel pieno rispetto delle regole e per la tutela dei nostri concittadini».

E sulla chiusura delle scuole conclude con una battuta ai ragazzi: «Non esultate troppo perché sono giorni di scuola che dovrete recuperare. Vi invito a utilizzare questo tempo per prepararvi al meglio alle prossime interrogazioni e compiti in classe».

