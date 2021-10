Maltempo a Reggio, chiuso tratto della 106 a causa dell’esondazione di un fiume

REGGIO CALABRIA A causa dell’esondazione del fiume ‘La Verde’, tra Africo e Bianco, in provincia di Reggio Calabria la strada statale 106 Jonica è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 75,900, in località Sant’Anna, in provincia. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine sono sul posto, per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto della 106 nel più breve tempo possibile. L’uragano Mediterraneo ha causato diversi danni nella provincia dello Stretto, che al momento risulta essere la più colpita in Calabria. Diversi i torrenti esondati come il fiume Bonamico, in località Pace a San Luca, o a rischio esondazione come il fiume Molaro, a Montebello Ionico, il torrente Budello, a Gioia Tauro, e il torrente Catone, a San Roberto.