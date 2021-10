Sistema Petilia Policastro, chiesto il processo per l’ex sindaco Nicolazzi

PETILIA POLICASTRO La Procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio anche per l’ex sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi nell’inchiesta sul “sistema” che avrebbe governato il centro del Crotonese. Nicolazzi, che, nelle prime fasi dell’inchiesta era stato posto agli arresti domiciliari, è accusato di violenza sessuale e concussione. Gli uffici giudiziari pitagorici vogliono portare a processo anche l’ex vicesindaca, Francesca Costanzo, per il reato di falso, e altre dieci persone accusate a vario titolo di peculato, corruzione e falso. L’operazione della Procura risale al 16 aprile scorso e ha portato, in seguito alle dimissioni in massa dei consiglieri, al commissariamento del Comune.