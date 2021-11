La sanità preoccupa i sindaci. «Costretti a difendere i diritto alla vita»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento di “20.20”, il settimanale di approfondimento politico condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro in onda questa sera alle 21 sul canale 16 e in contemporanea sulla pagina Facebook del Corriere della Calabria. Ospiti di questa edizione i sindaci di Gioia Tauro e Locri, Aldo Alessio e Giovanni Calabrese.

In evidenza le gravi criticità del comparto sanitario territoriale, che nei giorni scorsi hanno portato alla chiusura del pronto soccorso della città della Piana, in seguito riaperto dopo le vibrate proteste dei sindaci e della popolazione del comprensorio gioiese. «Siamo ormai giunti al punto di dover difendere il nostro diritto alla vita, neanche più quello alla sanità – ha tuonato Aldo Alessio –. Capiamo tutte le difficoltà in capo ai manager dell’Asp di Reggio Calabria, ma non è ammissibile che si arrivi a mettere in discussione un presidio medico che serve una realtà portuale strategica, con i suoi 2000 lavoratori e un territorio sul quale vivono oltre 60.000 abitanti. Occorre che la politica, mai come ora, si faccia carico di questa situazione allarmante abbandonando ogni barriera ideale, la fiducia dei cittadini verso le istituzioni è ormai ai minimi termini». Gli ha fatto eco il suo omologo locrese, Giovanni Calabrese, il quale comunque ritiene che possa aprirsi adesso una fase nuova: «Sono molto fiducioso sul cammino che ha deciso di intraprendere il neo presidente della regione, Roberto Occhiuto, che non a caso, ha deciso di aggredire da subito l’emergenza sanitaria della nostra terra chiedendo di poter essere nominato commissario straordinario, una scelta che sicuramente servirà per affrontare da subito i nodi principali della drammatica situazione regionale».