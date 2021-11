“Start Cup Calabria” 2021: la finale sarà al Politeama

CATANZARO Sarà il Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare quest’anno gli Awards, l’evento finale della “Start Cup Calabria” 2021, la competizione di idee d’impresa innovative organizzata da #unical #unimagnagraecia #unimediterranea #fincalabra #regionecalabria.

Nella XIII edizione della pitchcompetition calabrese, in programma il 4 novembre con inizio alle 9:30, 14 team di aspiranti startupper presenteranno il loro pitch ad una giuria composta da esperti, imprenditori, venture capitalist, giornalisti di settore, rappresentanti istituzionali e docenti universitari.

Le idee sono varie e abbracciano diversi settori: #Cleantech&Energy, proponendo soluzioni in ottica sustainability, ed #Industrial, con idee legate a diversi ambiti produttivi; idee in ambito #Ict per sostenere il concetto di community e idee in ambito #LifeScience per la cura e la prevenzione.

Al termine della competizione saranno decretati i vincitori di questa XIII edizione della Start Cup Calabria che, oltre ad aggiudicarsi premi in denaro e servizi di consulenza per la costituzione e l’avvio della impresa, accederanno alla finale nazionale del #PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno verrà organizzata dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nelle giornate del 30 novembre e 3 dicembre.