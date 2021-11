Franz Caruso: «La Giunta è pronta, ci saranno degli esterni»

COSENZA Emozionato, sorridente e moderatamente preoccupato per le imminenti scadenze legate alla presentazione del bilancio preventivo e consuntivo. Da questa mattina, Franz Caruso è il nuovo sindaco di Cosenza. La proclamazione nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi è stata anticipata da una missiva inviata al neo primo cittadino da Mario Occhiuto, sindaco uscente. Nella lettera l’augurio di buon lavoro. «Apprezzo le parole dell’ex sindaco Occhiuto, e lavoreremo per rendere Cosenza una città migliore». Ad interrompere la cerimonia di proclamazione anche l’intervento di un cittadino che chiede risposte e «lo stralcio dei bilanci che hanno causato il dissesto».

La Giunta

«La Giunta è quasi pronta, ci saranno anche degli assessori esterni», risponde Caruso sollecitato dalle domande dei cronisti. Per quanto riguarda le urgenze, la presentazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo rappresentano le spine nel fianco del nuovo primo cittadino. «Incontrerò a breve il Prefetto per discutere della situazione, sono preoccupato perché i tempi stringono e sul tavolo ci sono questioni spinose». Poche parole quelle pronunciate dal neo primo cittadino parso emozionato ma già concentrato sulle tante sfide future: «non ci sarà spazio a privilegi, sarò intransigente e penso ad esempio all’organico risicato dei dipendenti comunali che ringrazio sin da ora per il lavoro che svolgeranno». Domani, il neo sindaco, sarà presente al San-Vito Marulla per seguire il derby Cosenza-Reggina. «Seguo il calcio e credo fortemente nei valori dello sport».