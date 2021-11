Nuova intimidazione a un’impresa di Arena, proiettili in un camion

VIBO VALENTIA Nuova intimidazione ai danni della ditta Francesco Martino di Arena, nel vibonese, operante nel settore movimento terra, lavori edili e di sistemazione stradale. Il titolare è stato informato da un suo dipendente del ritrovamento di 11 proiettili di pistola nel cantiere di Stefanaconi, dove l’impresa sta effettuando dei lavori di scarifica e bitumazione in alcune strade. In particolare, i proiettili sono stati rinvenuti all’interno della cabina del camion, che non era stato chiuso in quanto gli operai erano impegnati a far liberare una strada oggetto dei lavori dalle auto in sosta. L’imprenditore ha provveduto a denunciare l’accaduto alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Onofrio. L’azienda è stata nel mirino di criminali diverse volte avendo subito furti e danneggiamenti a Vibo Valentia, Pizzo Calabro e a Dasà.