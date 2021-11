Rinascita-Scott, 70 condanne e 20 assoluzioni nel processo abbreviato: inflitte pene per 650 anni

LAMEZIA TERME Il gup di Catanzaro Claudio Paris ha inflitto 70 condanne, 20 assoluzioni e una prescrizione. Regge l’accusa nel processo, con rito abbreviato, Rinascita-Scott istruito dalla Dda di Catanzaro contro le cosche Vibonesi e i loro sodali. Venti assoluzioni – sei delle quali già chieste dall’accusa – che hanno riguardato, per la maggior parte, posizioni marginali non legate all’associazione mafiosa. Presenti alla lettura del dispositivo del gup i magistrati della Distrettuale di Catanzaro delegati al procedimento: il procuratore Nicola Gratteri e i sostituti Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e Andrea Mancuso. Più defilata ma presente anche il procuratore aggiunto di Catanzaro Giulia Pantano.

da sinistra: Andrea Mancuso, Annamaria Frustaci, Nicola Gratteri, Antonio De Bernardo

Un bilancio del processo

Condannato a 20 anni di reclusione Pasquale Gallone, elemento apicale della della cosca al vertice dell’intera consorteria vibonese, considerato il braccio destro del boss Luigi Mancuso, colui che veicolava le direttive del capo ai sodali della cosca.

Sedici anni di reclusione sono stati comminati anche a Gregorio Gasparro che comandava, insieme a Saverio Razionale e a Rosario Fiarè (imputati nel processo con rito ordinario) la cosca di San Gregorio D’Ippona, particolarmente legato a Fiarè, Gasparro lo sostituiva in sua assenza e si occupava, insieme a Razionale, di tenere i contatti con le consorterie alleate. Altro elemento di spicco della cosca di San Gregorio è Gregorio Giofrè per il quale sono stati comminati 13 anni di carcere. Giofrè aveva il compito di gestire le attività estorsive e di mantenere i contatti con le altre articolazioni dell’associazione criminale vibonese. Assolto l’imprenditore e avvocato Vincenzo Renda, considerato partecipe nell’articolazione dei Mancuso di Limbadi. Secondo l’accusa Renda direttore tecnico e comproprietario della società “Genco Carmela e Figli srl”, con sede legale a Vibo Valentia, amministratore unico delle società “Calfood srl” e “Itc srl”, entrambe con sede legale a Vibo Valentia, devolveva alla cosca somme di denaro secondo prestabilite scadenza temporali, con vantaggio per i Mancuso di percepire risorse economiche a cadenze fisse e per Renda di sbaragliare la concorrenza e ottenere protezione.

Condannato a 15 anni 4 mesi Domenico Camillò, al vertice della cosca “Pardea-Ranisi” di Vibo Valentia. Venti anni sono stati comminati per Domenico “Mommo” Macrì, capo, insieme a Camillò, del sodalizio criminale di Vibo Valentia, considerato al vertice dell’ala militare «con il compito di individuare i bersagli delle attività estorsive e delle azioni ritorsive volte al controllo del territorio, di gestire e pianificare gli agguati». Pena severa, 20 anni, anche per Francesco Antonio Pardea, «promotore e direttore del sodalizio, con il compito di individuare i bersagli delle attività estorsive e delle azioni ritorsive».

Quattordici anni sono stati inflitti nei confronti di Sergio Gentile, partecipe al gruppo dei Lo Bianco Barba di Vibo e dedicato alle attività estorsive.

Domenico Pardea è accusato di essere a capo della consorteria “Pardea-Ranisi” nel territorio di Pizzo. Comminati 16 anni nei suoi confronti.

La decisione del gup

ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, nato a Tropea l’11.08.1995, 14 anni;

ARENA Bartolomeo, nato a Vibo Valentia il 15.11.1976, chiesti 4 anni e 8 mesi;

BALDO Manuele Michele, nato in Francia il 29.05.1966, 2 anni;

BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, “Pino Presa” nato a Vibo Valentia il 06.01.1968, chiesti 12 anni;

BELSITO Luca, nato a Vibo Valentia il 25.04.1990, 16 anni;

BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato a Vibo Valentia il 22.12.1981, 3 anni e 4 mesi;

CAMILLO’ Domenico, nato a Vibo Valentia il giorno 01.09.1941, 15 anni e 4 mesi;

CAMILLO’ Michele, nato a Vibo Valentia il 22.11.1982, 4 anni;

CANNATA’ Gaetano Antonio, alias “Sapituttu”, nato a Vibo Valentia il 03.01.1974, 3 anni e 8 mesi;

CARCHEDI Paolo, nato a Vibo Valentia il 16.08.1963, 12 anni;

CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata a Vibo Valentia il 25.05.1954, 4 anni e 6 mesi;

CAVALLARO Gianluigi, nato a Cinquefrondi (RC) il 30.12.1986, 5 anni;

CHIARELLA Carmelo, nato a Vibo Valentia il 21.02.1991, 13 anni;

CHILLA Emanuela, nata a il 22.07.1997, Assolta;

COMERCI Sapienza, nata a Ioppolo (VV) il 16.11.1950, Assolta;

COMITO Francesca, nata a Vibo Valentia il 21.08.1981, Assolta;

CRACOLICI Domenico, nato a Vibo Valentia il 21.04.1982, 10 anni e 8 mesi;

D’ANDREA Carmelo Salvatore, alias “Coscia d’Agneiju” nato a Vibo Valentia il 04.06.1958, 13 anni e 4 mesi;

D’ANDREA Giovanni Claudio, nato a Vibo Valentia il 27.10.1986, 12 anni e 8 mesi;

D’ANDREA Pasquale Antonio, nato a Vibo Valentia il 27.04.1989, 4 anni e 6 mesi;

DE CERTO Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 27.04.1993, 2 anni;

DE GAETANO Fabio, nato a Vibo Valentia il 12.03.1980, 6 anni;

DE GAETANO Nicola, nato a Vibo Valentia il 18.02.1988, 4 anni e 6 mesi;

DE STEFANO Orazio, nato a Reggio di Calabria (RC), il giorno 11.02.1959, 8 anni e 8 mesi;

DI MICELI Filippo nato a Vibo Valentia il 04.02.1971, 14 anni;

DI VIRGILIO Antonio nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02.11.1960; Assolto;

DOMINELLO Michele, nato a Vibo Valentia il giorno 08.06.1991, 14 anni e 8 mesi;

FAMA’ Matteo nato a Vibo Valentia il 15.06.1990, Assolto;

FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962, Assolto;

FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato a Vibo Valentia il 12.03.1986, 6 anni;

FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola (VV) il giorno 01.02.1956, Assolto;

FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato a Vibo Valentia il 05.07.1962, 12 anni;

GALATI Michele, nato a Vibo Valentia (VV) il giorno 01.11.1980, 4 anni;

GALLONE Cristiano, nato a Vibo Valentia (VV), il 06.11.1970, 3 anni e 8 mesi;

GALLONE Francesco, nato a Vibo Valentia (VV), giorno 11.07.1983, 14 anni e 3 mesi;

GALLONE Pasquale, nato a Nicotera il 30.8.1960, 20 anni;

GASPARRO Francesco, nato a Vibo Valentia il 02.10.1971, 2 anni;

GASPARRO Gregorio, nato a San Gregorio d’Ippona (VV) il 06.07.1971, 16 anni;

GENTILE Sergio, nato a Vibo Valentia il 14.06.1979, 14 anni;

GERACE Annunziata Carmela, nata a Vibo Valentia il 14.07.1974, Assolta;

GERACE Francesco, nato a Vibo Valentia (VV), il 26.11.1978, Assolto;

GIARDINO Gabriele, nato a Cinquefrondi (RC) il 30.07.1996, Assolto;

GIARDINO Girolamo, nato a Rizziconi (RC) in data 05.02.1964, Assolto;

GIARDINO Michele, nato a Polistena (RC) il 04.12.1991, Assolto;

GIOFRE’ Gregorio, nato a San Gregorio d’Ippona (VV) il 09.12.1963, 13 anni;

GRADIA Emanuela, nata a Vibo Valentia il 09.04.1976, Assolta;

IANNELLO Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il 22.08.1980, 5 anni;

LA BELLA Francesco, nato a Vibo Valentia il 04.01.1984, Assolto;

LO BIANCO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 18.09.1972, Assolto;

LO BIANCO Leoluca, detto “Luca” o “‘U Rozzu”, nato a Vibo Valentia (VV) il 17.01.1959, 12 anni;

LO BIANCO Maria Carmelina, nata a Vibo Valentia il 22.04.1964, un anno e 4 mesi;

LO BIANCO Nicola, nato a Vibo Valentia il 21.09.1972, 10 anni e 8 mesi;

LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato a Vibo Valentia il 09.09.1972, 10 anni e 8 mesi;

LOPREIATO Giuseppe, nato a Soriano il 29.10.1994, 14 anni e 8 mesi;

MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato a Vibo Valentia il 12.08.1984, 20 anni;

MACRI’ Luciano, nato a Vibo Valentia il 30.06.1968, 20 anni;

MANCO Michele, nato a Vibo Valentia il 09.05.1988; 12 anni;

MANCUSO Emanuele, nato a Vibo Valentia il 14.02.1988, un anno e 2 mesi;

MANTELLA Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 25.09.1986, 12 anni;

MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato a Vibo Valentia il 16.06.1970, 14 anni;

MAZZITELLI Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 06.09.1973, Assolto;

MAZZOTTA Francesca, nata a Soriano Calabro il 15.05.1995, un anno;

MAZZOTTA Mariangela, nata a Vibo Valentia il 28.05.1992, 10 mesi e 20 giorni;

MORGESE Rossana, nata a Vibo Valentia, il 15.10.1988, 3 anni e 4 mesi;

MORGESE Salvatore, 10 anni e 8 mesi;

NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato a Tropea il giorno 08.04.1983, 20 anni;

ORECCHIO Filippo nato a Vibo Valentia il 28.07.1995, 13 anni, 4 mesi;

PALAMARA Emiliano, nato a Parghelia il 30.05.1971, 6 anni e 8 mesi;

PANETTA Costantino, nato a Vibo Valentia il 17.04.1984, 4 anni;

PARDEA Francesco Antonio, nato a Tropea (VV) il 10.03.1986, 20 anni;

PARDEA Domenico, nato a Vibo Valentia il 9.12.1967, 16 anni;

PATANIA Antonio, nato a Cinquefrondi (RC) il 20.08.1985, 12 anni;

PERFIDIO Rosalba, nata a Nicotera (VV), il 12.07.1964, Assolta;

POLIMENO Lorenzo, nato a Reggio di Calabria (RC), il 04.10.1977, 8 anni, 8 mesi;

PRESTANICOLA Andrea, nato a Vibo Valentia (VV), il 29.11.1986, 12 anni e 4 mesi;

PRESTIA Domenico, nato a Vibo Valentia il 18.01.1970, 10 anni e 8 mesi;

PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato a Vibo Valentia il 18.02.1984, 14 anni e 8 mesi;

RENDA Vincenzo Alberto Maria, nato a Vibo Valentia il 30.10.1971, Assolto;

RIZZO Giovanni, nato a Cinquefrondi (RC), 29.10.1982, 12 anni;

SACCHINELLI Saverio, nato a Vibo Valentia il 17.07.1982, 20 anni;

SALAMO’ Giuseppe Antonio, nato a Tropea il 23.06.1980, un anno e 8 mesi;

SCALAMANDRÈ Fabio, nato a Vibo Valentia il 14.04.1976, Assolto;

SCRIVA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 14.01.1960, 12 anni;

Lulezim Shkurtaj, nato in Albania il 27.05.1987, 6 anni;

SOLANO Raffaele, nato a Vibo Valentia il 19.10.1980, Assolto;

TAVELLA Pasquale, nato a Vibo Valentia (VV), il 19.01.1986, un anno e 4 mesi;

TULOSAI Salvatore, nato a Vibo Valentia, il 07.05.1959, 12 anni;

VANACORE Paolo nato a Vico Equense (NA) il 12.09.1971, 3 anni;

VARDE’ Francesco, nato a Nicotera (VV) il 01/12/1952, 5 anni e 4 mesi;

VECCHIO Giovanni, nato a Nicotera (VV) il 07.09.1958, Prescrizione;

VITRO’ Luigi Leonardo, nato a Vibo Valentia il 06.11.1974, 3 anni.

Nel collegio difensivo gli avvocati Giuseppe Cutrullà, Paride Scinica, Francesco Gambardella, Vincenzo Cicino, Marianna Puntoriero, Sergio Rotundo, Antonio Crudo, Giuseppe Di Rienzo, Diego Brancia, Francesco Sabatino, Vincenzo Gennaro, Giuseppe Gervasi, Giuseppe Bagnato, Francesco Calabrese, Francesco Lojacono, Giovanni Sisto Vecchio, Antonino Restuccia.