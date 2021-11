Parcheggio di Villa Bianca sommerso dai rifiuti, «qui è terra di nessuno»

CATANZARO Era stata annunciata come ospedale Covid con 100 posti letto dall’ ex governatore facente funzioni Spirlì la scorsa primavera ma oggi Villa Bianca a Catanzaro colpisce per le condizioni di abbandono in cui versa il parcheggio del policlinico e lo spazio circostante. Lo denuncia sul suo profilo Facebook Stefano Veraldi fare per Catanzaro): «Il parcheggio del Policlinico di Villa Bianca a Catanzaro è sommerso da montagne di rifiuti che giacciono proprio in un luogo dove l’igiene dovrebbe stare al primo posto. Purtroppo questa è una situazione che continua a ripetersi e a peggiorare – prosegue Veraldi – e ciò lo si deve all’inciviltà e all’irresponsabilità di alcuni, che non hanno alcun rispetto per il proprio territorio e nemmeno di un luogo come un ospedale, ma anche i controlli qui latitano. Questa zona come altre è diventata un po’ la terra di nessuno, dove ognuno fa ciò che vuole. È doveroso – conclude – ripristinare la civiltà, il decoro e la legalità».

