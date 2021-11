Lettera anonima contro Gasparri, la solidarietà di Occhiuto

CATANZARO «Desidero esprimere la mia vicinanza al senatore Maurizio Gasparri, per le assurde e deliranti minacce ricevute tramite una lettera anonima. Queste intimidazioni non lo faranno certo arretrare, ed anzi siamo sicuri che gli daranno ancora più convinzione nella sua azione politica». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il riferimento è alla lettera «proveniente da Padova» ricevuta dal senatore forzista dove vengono riportate frasi come “La tua fine è vicinissima” o “una brutta fine tra mille dolori” e “qualcuno ti spari addosso”.

«Ho sporto denuncia alle forze dell’ordine. – ha detto lo stesso Gasparri – Tutto questo non influirà in nessun modo con il mio impegno, con la coerenza di sempre». La solidarietà di Occhiuto si aggiunge a quella del presidente del partito, Antonio Tajani o della capogruppo in senato Anna Maria Bernini.