Giornate radiologiche calabresi, la presentazione sarà il 16 novembre a Catanzaro

CATANZARO «Si svolgeranno il 20 novembre, presso l’Auditorium dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, le “Giornate Radiologiche Calabresi 2021” arrivate quest’anno alla loro sesta edizione. Il consueto raduno annuale – si legge in una nota – del Gruppo Regionale della Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica (Sirm) coordinato dal presidente del Gruppo Regionale Calabria, Domenico Laganà – nonché Responsabile scientifico dell’evento – al quale prenderanno parte eminenti esponenti della Società Scientifica di Radiologia Italiana (Sirm) ed esperti del settore, e il cui tema verterà sull’”Approccio multidisciplinare ai tumori del pancreas e vie biliari”; argomento, questo, che rappresenta una importante attività di tutta l’area radiologica e in particolare la diagnostica per immagini. Le “Giornate Radiologiche Calabresi 2021”, verranno presentate martedì 16 novembre alle 11.00, presso la Biblioteca dell’Area Radiologica dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, da Domenico Laganà, Adolfo Siciliani – Segretario regionale Snr, Direttore Ff Radiologia P.O. Crotone – , da Alfredo Zanolini – Direttore Uoc Radiologia, Ospedale Annunziata di Cosenza – e da Bernardo Bertucci – Direttore Uoc Radiologia, Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Qui il programma