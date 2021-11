ROMA «A poco più di un mese dalle elezioni a Siderno si sono già verificati diversi atti intimidatori verso la nuova amministrazione comunale guidata da Mariateresa Fragomeni. La ‘ndrangheta sta cercando in tutti o modi di far capire chi comanda. Serve una reazione corale dello Stato. Mariateresa e gli amministratori di Siderno devono sentire al loro fianco il peso e la forza dello Stato». A dirlo, Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico.

La solidarietà del Partito Democratico calabrese

«L’escalation di attacchi criminali di cui è vittima la comunità, fin dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, ci preoccupa per la tracotanza con cui si ripetono e ci impegna al fianco del sindaco Mariateresa Fragomeni, della sua giunta e dell’intero consiglio comunale, affinché la città possa tornare a respirare attraverso una gestione sana e trasparente». Così il commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, che esprime solidarietà verso l’amministrazione a nome di tutto il partito.

Occhiuto: «Avrete la Regione al vostro fianco»

Ance il presidente della Regione Roberto Occhiuto è intervenuto dopo gli attentati: «Solidarietà al sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e a tutta l’amministrazione comunale del Comune reggino per le nuove e inaccettabili intimidazioni subite. Andate avanti, maggioranza e opposizione, per il bene dei vostri concittadini: avrete la Regione al vostro fianco».

La vicinanza di Amalia Bruni: «Non sarete lasciati soli»

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale, commenta duramente le pesanti intimidazioni avvenute nel Comune di Siderno. «Due mezzi incendiati del Comune, parcheggiati nel deposito sotto la tribuna centrale dello stadio comunale. Qualche settimana fa sono state bruciate le auto del consigliere comunale Mimmo Catalano e una busta con all’interno un proiettile è stata lasciata sul davanzale dell’ufficio elettorale. Episodi accaduti a pochi giorni dall’insediamento della nuova amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, eletta con un vasto consenso. E’ palese che l’amministrazione si trovi sotto tiro, ma chi si nasconde dietro questi atti vigliacchi non può e non deve intimidire, attendiamo con fiducia che la magistratura e le forze dell’ordine faranno chiarezza in ordine a questi episodi criminali, assicurando alla giustizia chi tenta di minare la legalità e la sicurezza. Solidarietà e affetto al sindaco Fragomeni e alla sua cittadinanza, non sono soli, hanno vicino i calabresi onesti, le Istituzioni sane e intere comunità che si battono da sempre per la legalità e per la democrazia. Nessuno dovrà mai condizionare chi amministra nell’esclusivo interesse dei cittadini e per il bene della collettività».

Boccia: «Fragomeni non è sola, il Pd è con lei»

«Tutta la comunità del Partito Democratico si stringe attorno a Mariateresa Fragomeni e alla città di Siderno per le vili minacce ricevute dalla sindaca e dall’amministrazione. Chi minaccia con la forza il nuovo corso appena iniziato dell’amministrazione Fragomeni sarà schiacciato dalla legge. Forze dell’ordine e magistratura hanno il nostro massimo sostegno per assicurare questi balordi alla giustizia. Non permetteremo che Siderno torni nel buco nero del passato. Siderno merita un futuro lontano da intimidazioni, violenza e criminalità. Mariateresa non è sola, l’ho sentita al telefono, è una combattente e noi combatteremo con lei e con la sua amministrazione per schiacciare sul nascere ogni istinto criminale per assicurare ai sidernesi una prospettiva di legalità e trasparenza». Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

Magorno: «Ferma condanna per gli atti intimidatori»

Il senatore di Italia Viva: «Bruciati due mezzi del comune a Siderno è l’ultimo episodio di un’escalation di atti intimidatori che condanniamo fermamente. Tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alla Sindaca Fragomeni e agli amministratori della città. Saremo sempre al fianco di chi opera per la legalità».