Cosenza, il Pd e il centrosinistra si organizzano per le Provinciali

COSENZA La federazione provinciale del Partito Democratico cosentino in vista dell’importante appuntamento con il rinnovo del consiglio provinciale, previsto per il 18 dicembre 2021, ha inteso serrare le fila del centro sinistra e fissare una road-map che porti l’intero panorama progressista e riformista a confrontarsi e ragionare insieme per la composizione delle liste». È quanto si legge in una nota di Maria Locanto e Aldo Zagarese, subcommissari della federazione provinciale dem di Cosenza.

Sono due le riunioni convocate: lunedì 22 novembre alle 16:30 nei locali della federazione provinciale del Pd (in corso Mazzini a Cosenza) sono convocati tutti i sindaci pd e i consiglieri provinciali uscenti del Partito democratico; martedì 23 novembre alle 16:30, sempre nei locali della federazione provinciale, si vedranno i rappresentanti e i sindaci dell’area di centrosinistra.