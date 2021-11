Rende, giovane denuncia molestie e pubblica sui social l’identikit dell’aggressore

RENDE Ancora un episodio di molestie denunciato da una studentessa, a Rende. E’ il collettivo “Fem.In. cosentine in lotta” a darne notizia in una storia sul profilo ufficiale Facebook del movimento. La giovane, qualche notte fa, dopo essere stata accompagnata a casa da un amico, nella zona di via Verdi a Quattromiglia di Rende, sarebbe entrata nel portone e nell’attesa dell’ascensore un uomo avrebbe bussato al portone d’ingresso dell’edificio chiedendo di poter avere accesso. La giovane, pensando si trattasse di un condomino, l’ha lasciato entrare. Una volta nell’ascensore, l’uomo l’avrebbe minacciata dicendo di essere in possesso di un video che la ritraeva in atti sessuali con l’amico che l’aveva accompagnata poco prima a casa e che all’indomani lo avrebbe divulgato sui social. La ragazza spaventata, ha urlato per attirare l’attenzione e l’uomo è fuggito via. Sui social è stato diffuso l’identikit del presunto aggressore: si tratta di un 50enne, di bassa statura, capelli biondo scuro, con il mento pronunciato; indossava una tuta verde e nera e scarpe da tennis bianche.