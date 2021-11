Pd Lamezia, Esposito nuovo portavoce di “Sanità e territorio”

LAMEZIA TERME «Il PD di Lamezia Terme, su proposta di Franco Lucia, coordinatore cittadino, ha nominato il nuovo portavoce del Forum “Sanità e Territorio” nella persona del dott. Francesco Esposito, medico di assistenza primaria, nonché segretario nazionale di un sindacato medico». Lo comunica una nota della segreteria dem lametina. «Professionista con ampia esperienza politica – è detto – avendo ricoperto il ruolo di sindaco, essendo stato più volte componente dell’Assemblea nazionale del PD, attualmente ricopre anche la carica di presidente del Gruppo di azione locale “Dei due mari”.

«Il PD di Lamezia – sostiene in una nota Francesco Esposito – nelle prossime settimane deve delineare un suo progetto di sanità che metta al centro le esigenze di sanità del comprensorio lametino, da troppo tempo depredato dei servizi essenziali. È arrivato il momento di mettere in campo una proposta seria di riforma della medicina territoriale e del potenziamento, anche attraverso un processo di rimodulazione, dei due nosocomi che gravitano nel territorio lametino».

Il Pd di Lamezia con il forum «vuole avviare un dibattito e un confronto di idee, nella città, tra i cittadini, i medici, le associazioni, ecc…per costruire dal basso un nuovo modello di sanità, in grado di rispondere ai bisogni della popolazione, anche alla luce delle criticità che la pandemia da Covid ha portato drammaticamente alla luce».