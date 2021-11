Processo Miramare, sentenza rinviata nel pomeriggio

REGGIO CALABRIA Il collegio presieduto dal giudice Fabio Lauria ha rinviato al pomeriggio di questo 19 novembre la lettura del dispositivo di primo grado nel giudizio ordinario di “Miramare” . Il processo vede imputato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, insieme ad alcuni componenti del primo esecutivo. Le accuse sono di abuso d’ufficio e falso in relazione all’affidamento senza bando del grand hotel Miramare, immobile cittadino di pregio storico, all’associazione “Il Sottoscala” dell’imprenditore Paolo Zagarella, anche lui imputato.

Per Falcomatà, presente questa mattina nell’aula bunker di Viale Calabria, i pubblici ministeri Ignazitto e De Caria hanno chiesto una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione mente per tutti gli altri imputati sono stati chiesti 1 anno e 8 mesi. Nel giudizio abbreviato era arrivata la condanna a 1 anno per Angela Marcianò per l’effetto sospesa all’atto dell’insediamento del nuovo consiglio comunale. (f.d.)