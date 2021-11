COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza è stata localhost dell’evento nazionale L’internet Governance Forum Italia 2021. L’ente camerale divulga le statistiche sull’edizione appena trascorsa, specificando i numeri degli iscritti, dei partecipanti (anche su zoom e in streaming) delle sessioni e dei relatori. «Le tre giornate – si legge in una nota hanno visto l’organizzazione di 26 incontri e 13 sessioni parallele (alcuni in lingua inglese) con un totale di 150 relatori (nazionali, europei ed internazionali), con una partecipazione, stimata, di circa 40mila partecipanti (tra cui oltre 10mila studenti di 117 scuole italiane). I numeri dei partecipanti collegati alla piattaforma zoom sono stati 12.460 la prima giornata, 16.807 la seconda giornata. 11.648 la terza giornata per un totale di 40.915 iscrizioni. In totale 48.292 più le presenze in sede per un numero complessivo di 50.149. Sono da aggiungere ancora – conclude la nota – i dati riguardanti le visualizzazioni».