CATANZARO «Il direttivo di Anci Calabria, riunitosi nel pomeriggio a Siderno in seduta straordinaria per manifestare solidarietà all’amministrazione comunale, chiede una repentina rivisitazione della legge Severino affinché siano garantiti i principi costituzionali» e rileva «in merito alla sentenza di primo grado a carico del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, appare infatti improcrastinabile un intervento legislativo rispetto a un reato che è privo di indicazione di condotte specifiche risultando utilizzabile per qualsiasi condotta/atto amministrativo». Lo riferisce un comunicato dell’associazione dei Comune calabresi.

«Emerge la necessità – è detto nel comunicato – di accelerare il processo di rivisitazione delle predette norme sia perché l’abuso d’ufficio è un reato estremamente fumoso e privo di tipizzazione della condotta e sia perché la legge Severino, che prevede la sospensione degli amministratori in caso di condanna anche solo di primo grado e, quindi, non definitiva, appare in palese contrasto con i principi costituzionali e comunitari relativi alla presunzione di innocenza. Per questo si chiede la discussione intorno tali temi così da accelerare su una problematica che, soprattutto a queste latitudini, impone una serie riflessione in merito all’esercizio democratico dei diritti costituzionali. Si ritiene infatti non più rimandabile il progetto di riforma di legge già in discussione in Parlamento».

Secondo il sindaco di Bari, e presidente nazionale Anci, De Caro «proprio in questi giorni in cui si discute dei rischi elevati ai quali i sindaci nella loro attività vanno incontro dal punto di vista giudiziario, arriva una condanna per abuso d’ufficio per il sindaco di Reggio Calabria che è costretto ad una sospensione di 18 mesi per effetto della legge Severino. Nel rispetto della sentenza e riponendo piena fiducia nel corso della giustizia, non posso che esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Falcomatà, del quale in questi anni abbiamo conosciuto la dedizione al lavoro nell’interesse della sua comunità, che in un momento come questo si ritroverà senza guida politica e amministrativa». «Autonomie locali italiane esprime massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e a tutta l’amministrazione comunale per la sentenza di condanna in primo grado per abuso d’ufficio. La legge Severino, senza entrare nel merito con chiare indicazioni su condotte specifiche, impone già al primo grado di giudizio la sospensione dall’attività di 18 mesi per i sindaci, con grande danno anche per le comunità che questi amministrano». Lo afferma Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, del Pd, e presidente nazionale di Ali-Autonomie locali italiane. «Una legge scritta male – aggiunge Ricci – e che non rispetta il principio costituzionale della presunzione di innocenza. È urgente più che mai un intervento del legislatore e una riforma radicale di questa legge sbagliata, che non tutela né le istituzioni, né i cittadini». Per Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, «condannato in 1º grado x abuso di ufficio (per aver concesso alcuni locali ad una onlus) il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà subisce una sospensione di 18 mesi x effetto della legge Severino. È ingiusto e contro la Costituzione: nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva». Infine, la parlamentare Pd Enza Bruno Bossio: «La legge Severino è incostituzionale. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Tutta la mia solidarietà a Giuseppe Falcomatà. L’abuso d’ufficio va abolito, la Severino va modificata».

«Voglio esprimere la mia vicinanza al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, condannato per abuso d’ufficio e sospeso dal suo ruolo per 18 mesi. Senza entrare nel merito della sentenza, non posso che ribadire un concetto chiaro e ormai condiviso: è ora di rivedere le norme che mettono a rischio l’attività quotidiana dei primi cittadini. Non chiediamo impunità, ma solo di poter fare serenamente il nostro lavoro». Così il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni alla notizia della condanna di Falcomatà che, per effetto della legge Severino, è stato anche sospeso dalla sua carica di sindaco.

«Pur riponendo piena fiducia nel lavoro della magistratura, esprimo la mia piena vicinanza a un sindaco che ha dimostrato con i fatti quanto ama il suo lavoro e il territorio che amministra». Così il neoeletto consigliere regionale Franco Iacucci, che aggiunge: «Purtroppo, non si è più nelle condizioni di operare con serenità, ogni firma su un provvedimento diventa un potenziale avviso di garanzia. Ecco perché, come è stato ribadito più volte anche da Anci e Upi, è necessario rivedere la Riforma sull’abuso d’ufficio, considerando che nel 60 per cento dei casi le indagini si chiudono perché è lo stesso pubblico ministero a chiedere il proscioglimento e solo nel 2 per cento dei casi il processo finisce con una condanna definitiva. Nel frattempo, però, si vive sotto i riflettori, si diventa vittima di una gogna mediatica e sei responsabile di qualunque cosa accada nel tuo Comune. Falcomatà è stato ritenuto colpevole per abuso d’ufficio e assolto dal reato di falso. Sono sicuro che il primo cittadino di Reggio Calabria possa far valere le proprie ragioni in Appello e riuscire a dimostrare la sua estraneità alle accuse che gli sono contestate. Ma Falcomatà, così come tutti gli altri sindaci d’Italia, ha bisogno di essere tutelato anche dal punto di vista normativo. È necessario rivedere questa Legge Severino e mi auguro che, come è stato detto nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci a Parma, venga rivista a breve la riforma delle responsabilità e dell’abuso d’ufficio».