Bernini: «A Pisa gli studenti ci hanno impedito di parlare»

il caso

«A Pisa studenti pro-Palestina, fermi dove dovevamo tenere una manifestazione elettorale di Forza Italia, ci hanno impedito di parlare. Noi abbiamo ascoltato i loro slogan e le loro urla, mentre loro ci hanno impedito di realizzare la nostra iniziativa. Questo è totalmente fuori da ogni perimetro democratico. Noi siamo convinti che per essere ascoltati bisogna imparare ad ascoltare. E oggi non solo non siamo stati ascoltati ma non siamo stati messi nelle condizioni di fare la nostra manifestazione. Mi sto battendo da mesi perché gli studenti possano, all’interno delle università, manifestare liberamente il loro pensiero critico. Oggi studenti o sedicenti studenti pro-Palestina ci hanno impedito di parlare». Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine di un’iniziativa a San Giuliano Terme (PI).

La solidarietà di Occhiuto

«Ancora una volta comportamenti anti democratici, conditi da intolleranza e intimidazioni, da parte di pseudo studenti che hanno il solo obiettivo di limitare la libertà di parola e di pensiero. Sincera solidarietà al ministro Anna Maria Bernini e ai militanti di Forza Italia». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.