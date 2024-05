Chico Forti: «Ho sognato ogni giorno questo momento»

il ritorno

«Ho sognato ogni giorno questo momento. È la ragione per cui sono riuscito a tenere duro. Rientrare in Italia, anche qui dentro, per me è un passo positivo». Lo ha detto Chico Forti, intervistato dal Tg1 nel carcere di Rebibbia. «Per la prima volta non ho una matricola addosso e non ho le manette, è un’altra atmosfera», dice il 65enne tornato oggi in Italia. Poi ribadisce la sua innocenza: «L’unico motivo per cui ho accettato ora l’estradizione è che agli inizi dovevo dichiararmi colpevole, e non l’avrei mai fatto. Io mi dichiaro innocente. Sono positivo, sono convinto che il futuro sia come io auspico». Infine confessa: «Se mi sono mantenuto così è per mia madre, spero presto di abbracciarla. Ringrazio tante persone, Giorgia Meloni è stata fantastica, tutto il governo mi ha aiutato».